Vrouw doet aangifte na mogelijk zedendelict in Stadspark Kampen

MET VIDEO ‘Verdachte situatie’ in Kampen: politie zet groot deel van Stadspark af voor onderzoek

De politie heeft zondagochtend een groot deel van het Stadspark in Kampen afgezet. In de nacht van zaterdag op zondag is er een ‘incident’ geweest. Wat er is gebeurd, wil de politie niet zeggen. Ook omwonenden hebben geen idee.

25 september