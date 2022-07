Vrouw uit Kampen weer vrij na dodelijk ongeluk met 14-jarige als slachtoffer

Scholier (14) uit Kampen overlijdt op terugweg van sportdag, klasgenoot­je kruipt door oog van de naald

Een 14-jarige scholier is gistermiddag overleden bij een ongeluk bij Kamperveen. De jongen fietste samen met een klasgenootje terug van een sportdag bij het Heerderstrand toen het vreselijk misging. De Pieter Zandt Scholengemeenschap is in diepe rouw.

30 juni