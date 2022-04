Waarom de N50 bij Kampen levensgevaarlijk is (en hoe dat opgelost kan worden)

Geen Keep Them Rolling, wel vrijmarkt in IJsselmui­den

Keep Them Rolling gaat dit jaar aan IJsselmuiden voorbij. De IJsselmuider Oranje Vereniging noemt het ‘niet gepast‘ het evenement door te laten gaan vanwege de oorlog in Oekraïne. Om diezelfde reden is ook het afsluitende vuurwerk op Koningsdag van de agenda gehaald. De grootste vrijmarkt van de wijde regio gaat wel door.

