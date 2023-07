Waarom overbodige dijk bij Kampen deze zomer vol sensoren zit en proeftuin is voor onderzoekers

Investeer­ders ‘uit Quote 500’ stonden in de rij, maar Zwolle zet komst nieuwe evenemen­ten­hal on hold: dit is waarom

Dat de gemeente niet in zee gaat met de overgebleven partij die een evenementenhal voor maximaal 7000 bezoekers in Zwolle wilde bouwen is ingeslagen als een bom. Wat zijn de redenen dat Zwolle voorlopig geen nieuwe hal krijgt? Geld speelt een voorname rol, maar er is meer.