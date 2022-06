Wandelen langs legendarische en lugubere brandhaarden in Kampen: ‘Op dit plein is bijna alles afgefikt’

Ze laat een foto zien van een indrukwekkende rouwstoet op de Stadsbrug. Mannen in het zwart met hoge hoed lopen voor een rij zwarte auto’s. Het is de uitvaart van een gezin dat in 1952 omkwam bij een brand in de Klokkensteeg. Vader, moeder en zes kinderen. Een kind overleefde de ramp, de 12-jarige Koos. Hij werd gevonden in de dakgoot.