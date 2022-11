Waterballet in Kampen nadat leiding wordt geraakt tijdens graafwerkzaamheden

Renate van der Velde lijsttrek­ker Christen­Unie Overijssel bij verkiezing Provincia­le Staten in 2023

Renate van der Velde is door het bestuur van ChristenUnie Overijssel opnieuw naar voren geschoven als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen. De Kampense was ook in 2019 de lijstaanvoerder. De afgelopen jaren was ze voorzitter van de provinciale ChristenUnie-fractie.

14 november