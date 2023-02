Wel brokken gemaakt, maar papieren invullen, ho maar. Meteen het gas erop

Lorié­straat in Kampen ontsnapt aan mogelijk fatale flatbrand: ‘Dit had makkelijk kunnen uitmonden in een enorm drama’

Brand in een berg plastic afval heeft dinsdagavond tot problemen geleid in de portiek van een flatgebouw aan de Loriéstraat in Kampen. Dankzij ingrijpen van een flatbewoner konden grotere problemen worden voorkomen. ,,Het had slechter kunnen aflopen”, erkent woordvoerder Rik Westerbaan van de Veiligheidsregio IJsselland. ,,De brandweer was gelukkig snel ter plekke, maar de brand was toen al doorgeslagen naar binnen.”