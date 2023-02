Wie redt de grootste kerk van de vier noordelijke provincies? Zelfs de klokken mogen nu niet luiden

Verzakken­de kerk Kampen bedreigt historisch orgel, beelden weggehaald: ‘Heb met angst en beven staan kijken’

Dát de Bovenkerk in Kampen aan het verzakken is en voor - nu naar schatting - 2 miljoen euro gerestaureerd moet worden, was al duidelijk. Maar de schade blijkt groter dan gedacht: bij een nieuwe inspectie bleek het gewelf boven het Hinsz-orgel zo slecht, dat niet uitgesloten kan worden dat stukken steen op het orgel vallen. Om het orgel te beschermen worden deze week extra maatregelen genomen.

16 januari