Wijkagent klimt in rubberbootje om jongen uit de IJssel te redden: ‘Hield zijn hoofd nauwelijks boven water’

Rond 15.40 uur kwam de melding binnen bij Milan Kilsdonk: persoon te water in de IJssel. De wijkagent, die werkt in de Kamper Flevowijk, racete richting de Molenbrug, waar iemand vanaf was gesprongen.

Quote Hij was niet meer aan het zwemmen, het leek meer op een poging tot drijven Milan Kilsdonk, Wijkagent Flevowijk

Op een strandje onder de Molenbrug stond een groepje jongeren. Eén van hen had het noodnummer gebeld. ,,Ze wezen naar een plek ongeveer drie- tot vierhonderd meter verderop, in het midden van de rivier. En tussen de golven zag ik inderdaad een hoofd.” De jongen had het zichtbaar moeilijk: ,,Hij was niet meer aan het zwemmen, het leek meer op een poging tot drijven.”

Rubberen reddingsbootje

De brandweer was onderweg, maar een precieze aankomsttijd had Kilsdonk niet. ,,Niks doen was geen optie, maar dat gold ook voor zwemmen. Dat is het vervelende aan ons werk als agent: we zijn soms heel afhankelijk van andere mensen of hulpdiensten.”

Op dat moment voer een bootje voorbij. ,,Aan de bestuurder en zijn zoon vroeg ik of zij me naar de jongen konden brengen.” Dat was geen probleem en de wijkagent klom aan boord van het rubberen voertuig. ,,Dat ding was niet gemaakt voor de IJssel”, grinnikt Kilsdonk. ,,Binnen de kortste keren was ik kletsnat.”

Net op tijd

De brandweer, die in de tussentijd met een eigen boot was gearriveerd, haalde de jongen uit het water. ,,Dat was net op tijd”, vertelt de wijkagent. ,,Hij had écht moeite om het hoofd boven water te houden.” Na de reddingsactie is de drenkeling nagekeken door toegesneld ambulancepersoneel en ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Met de jongen gaat het naar omstandigheden inmiddels redelijk goed, volgens Kilsdonk.

Dat de jongen in het water belandde, was geen toeval. ,,Het was een bewuste sprong, dat deed hij niet voor de lol”, stelt Kilsdonk. ,,De jongen zat met zichzelf in de knoop.”

Loop je rond met suïcidale gedachten? Praat erover. Dar kan anoniem via de chat op 113.nl. Liever bellen? 0900 8113 (gratis) of 113 (betaald) zijn altijd bereikbaar.