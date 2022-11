Winkel voor tweedehands meubels in Kampen wordt donderdag geopend

Hoeden in trek, toch verdwijnt Le Chapeau uit Kampen: ‘Kerken dicht, winkels dicht’

De hoed is als traditioneel hoofddeksel zo populair dat in christelijke bolwerken als Genemuiden en Urk nieuwe speciaalzaken zijn geopend. De keerzijde daarvan is dat het gerenommeerde Le Chapeau uit Kampen vertrekt. Corona gaf het laatste zetje, legt eigenaar Gea Heijkamp uit. ,,Kerken dicht, winkels dicht.”

12 november