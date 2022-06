Woede bij Carin en Kees nadat gemeente Kampen hun geveltuintje kortwiekt: ‘Het heeft zoveel energie gekost’

Nieuwe college Kampen moet er over ruim drie weken staan

In veel gemeenten in Nederland worden deze dagen de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders gepresenteerd, na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart zijn steeds meer gemeenten eruit wie de stad gaat besturen de komende vier jaar. Maar in Kampen is het nog stil, dankzij een wekenlange vertraging in de formatie.

1 juni