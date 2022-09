Woningbouw op plek oude bibliotheek Kampen weer stapje dichterbij

Nieuw appartemen­ten­com­plex in Kampen is massieve ‘muur’, vindt buurt: ‘We gaan de ring in’

Het is te groot, te massief, het past niet op die plek. En van ‘echt mogen meedenken’ was volgens hen geen sprake. Bewoners van de Coeborch, Parkstaete en de directe buurt hebben lang publiekelijk gezwegen. Maar nu is het klaar, zeggen Kampenaren Jan van Olst en Bert ten Cate. ,,We gaan de ring in.’’

15 maart