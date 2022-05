Zalk en Luttenberg op prijzenjacht: waarom deze dorpen een voorbeeld zijn voor de rest

De spanning loopt op, bekennen Ray Haze uit Zalk en Herman Holtmaat uit Luttenberg . Want zaterdag wordt duidelijk of hun woonplaats, of concurrent Varsselder-Veldhunten in de Achterhoek, de Dorpsvernieuwingsprijs van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen wint. En daardoor een voorbeeld wordt voor hoe dorpen de leefbaarheid kunnen verbeteren.

Doeners

Hoe doen zij dat? ,,Zalkers zijn doeners”, zegt Haze over de 850 zielen in het dorp aan de IJssel. ,,Met de inwoners maken wij plannen, als Dorpsbelangen hakken we knopen door en samen voeren we het uit.” Zo onderhouden vrijwilligers de begraafplaats. Het geld dat de gemeente Kampen bespaart, vloeit terug naar het dorpshuis. ,,Vrijwilligers zijn onze helden, want anders konden we heel wat projecten niet afronden.”