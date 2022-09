met videoEen 18-jarige man is vandaag door de politie opgepakt omdat hij verdacht wordt van een zedenmisdrijf in het Stadspark in Kampen zaterdagnacht. De politie meldt dat hij woonachtig is in de gemeente Dronten.

De politie deed zondagochtend al uitgebreid onderzoek in het park dat daarvoor enkele uren werd afgezet. Lange tijd bleef het onduidelijk wat de politie daar aan het doen was. Maandagmiddag werd bekend gemaakt dat een vrouw zich bij de politie had gemeld omdat ze slachtoffer van een zedenmisdrijf geworden was.

In het park werd sporenonderzoek gedaan. Met het meerderjarige slachtoffer is volgens de politie uitgebreid gesproken. Daarna zijn getuigen gehoord, is er een buurtonderzoek gedaan en zijn er camerabeelden opgevraagd. Daaruit heeft de politie kunnen concluderen wie de verdachte is en die vandaag opgepakt.

Terughoudend

Welke informatie tot de aanhouding heeft geleid, wil de politie niet zeggen. Ook worden geen details over het misdrijf bekend gemaakt. ‘Bij zedenzaken is de politie altijd zeer terughoudend met het delen van herleidbare of al te specifieke informatie. Dit is in de eerste plaats bedoeld om het slachtoffer te beschermen en af te schermen’, schrijft de politie op haar website.