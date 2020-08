Zeker zeven gewonden bij zeer ernstig ongeval op N50 bij Kampen, weg nog uren dicht

VideoOp de N50 bij Kampen is vanmiddag een ernstig ongeval gebeurd. Volgens burgemeester Bort Koelewijn zijn daarbij op zijn minst zeven personen naar het ziekenhuis vervoerd, en waren bij het ongeval zestien mensen betrokken. De ravage is nog altijd groot, de weg is tot zeker 22.00 uur afgezet voor onderzoek.

Wat er zich precies heeft voorgedaan is vooralsnog onduidelijk. Meerdere auto's liggen op hun zij aan de kant van de weg, van een camper is weinig meer over. Brandweer, politie en ambulance zijn bij de plek van het ongeval. Ook zijn twee traumahelikopters geland en inmiddels weer vertrokken. Zonder daarbij mensen mee te nemen.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het viaduct Cellesbroek op het gedeelte van de N50 waar geen middengeleider aanwezig is. De weg is in beide richtingen gestremd, geadviseerd wordt om om te rijden. Het verkeer wat stond te wachten op de N50 is inmiddels onder begeleiding gekeerd. De politie doet een nadrukkelijke oproep niet naar het ongeval te komen.

Ondertussen is de situatie opgeschaald naar een zogenaamd Grip 1-situatie. Dat houdt in dat ter plekke een soort commandopost wordt ingericht en hulpdiensten gecoördineerd samenwerken. Toegangswegen naar het ongeval zijn door politie en handhavers van de gemeente afgezet. Op viaducten eromheen staan niettemin mensen van een afstand te kijken.

Burgemeester Bort Koelewijn wordt bij zo'n Grip 1-incident constant op de hoogte gehouden, ook stuurt hij de hulpdiensten aan. ,,Zover ik weet zijn zeven gewonden naar het ziekenhuis gebracht, en gaat het in totaal om zestien mensen die bij het ongeval betrokken zijn.” Koelewijn heeft ook contact met het ‘team bevolkingszorg’, dat wordt ingeschakeld in geval van crisis. ,,We wilden vanwege de hitte geen files. Ook daar hebben we op ingezet.”

De N50 is wat betreft verkeersongevallen een beruchte weg. Op het gedeelte tussen Emmeloord en Kampen vielen donderdag nog zes gewonden bij een kettingsbotsing. Na jaren van discussie vond de provincie Overijssel in juni van dit jaar geld voor verbreding van de weg. Met name om de doorstroming op de N50 te verbeteren.

Volledig scherm Op de N50 bij Kampen is een ernstig ongeval gebeurd. Bij de aanrijding zijn een camper en meerdere auto's betrokken De ravage is enorm. © Stefan Verkerk

