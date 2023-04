Zodra verkeersregelaars weg zijn slibben wegen rondom Stadsbrug in Kampen dicht door afgesloten Molenbrug

Wederom brand in boerderij de Keulvoet in Kampen, waar tien jongeren gehuisvest worden

In boerderij de Keulvoet in Kampen heeft vanochtend een brand gewoed. Bij de brand aan de Terp kwam veel rook uit het pand. De oorzaak is onbekend. In 2019 vond er ook al brand plaats in het gebouw.