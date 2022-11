Zonder toverstokje laat deze Kampenaar een auto verdwijnen

MET VIDEO ‘Brandbom’ door ruit tattooshop Kampen: omstanders gooien emmers water door het gat

Omstanders hebben vannacht een brand in tattooshop Dianthus in Kampen kunnen blussen door water te gooien door een gat in een ruit van de zaak. Dat gat was vermoedelijk eerder door de brandstichter gemaakt om er een zelfgemaakte brandbom doorheen te gooien.

14 november