Zorgboerderij Zoddepark in IJsselmuiden heropend als erfgoedboerderij

Vuilnisman­nen ontdekken inhoud van reismandje in Kampen net op tijd: 'Bijna in de wagen gegooid'

Een jonge kat, van naar schatting een half jaar oud, is dinsdag aan de vuilniswagen ontsnapt. Het dier was, inclusief reismandje, gedumpt bij een inzamelpunt voor plastic afval in Kampen. ,,Een sneue aangelegenheid’’, erkent ook Ferry Vierveyzer van het Zwolse dierenasiel, waar het beestje uiteindelijk is opgevangen.

8 december