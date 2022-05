Zorgcomplex aan Blekersdam in IJsselmuiden van de baan, Oosterholt Noord nieuwe locatie

GroenLinks praat weer mee over coalitie in Kampen: ‘Maar niet ten koste van alles’

GroenLinks gaat als vijfde partij meepraten in de onderhandelingen over een nieuwe coalitie in Kampen. Een plek in het college is niet heilig, zegt wethouder Nieke Jansen op voorhand. Ondertussen blijft Gemeente Belang Kampen gedwongen tot een rol aan de zijlijn. Tot onvrede van fractievoorzitter Suat Azer, die spreekt over een ‘Geert Wilderssyndroom’.

9 mei