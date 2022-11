Zorgen over gevaarlijke verkeerssituatie rond noodopvang voor asielzoekers in Kampen

De verkeerssituatie rondom de noodopvang voor asielzoekers aan de Industrieweg in Kampen is ‘heel matig’ volgens burgemeester Sander de Rouwe. ,,Het is een kritisch punt’’, aldus de burgemeester. ,,De weg is sowieso al heel ongemakkelijk voor gewone gebruikers, maar in combinatie met de tijdelijke opvang is dat gewoon een slecht punt.’’