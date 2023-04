Auto vliegt over de kop in Kapelle, bestuurster (29) aangehouden

Kevin Bogaert houdt woord en wint de Zwaakse Weelloop

Kevin Bogaert had zich vorig jaar, na zijn tweede plaats in 1.01.48 achter Wim van Sparrentak, voorgenomen om de tiende Zwaakse Weelloop op zijn naam te schrijven. Dat lukte hem. Hij liep de vijftien kilometer in een tijd van 56.13 minuten. Dat was slechts 15 seconden boven zijn persoonlijk record.