Bewolkte dag in Kapelle

Arbiters Boel en Sturm mikken op tweede divisie: ‘Doorstoten naar de master­class groep’

Scheidsrechters Niels Boel en Rick Sturm fluiten ook komend seizoen wedstrijden in de tweede divisie. De Zeeuwse talenten maakten afgelopen jaar al hun debuut op dat niveau, maar hopen daar in de nieuwe competitie meer duels aan toe te voegen. Ook blijven ze allebei actief als vierde official in de Keuken Kampioen Divisie.