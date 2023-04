Boef (15) en vrienden bieden burgemeester Kapelle petitie aan tegen verbod springen bij sluis Wemeldinge

met video Wat miljarden­be­drijf Chiquita niet lukte, gaat deze Oudelandse appelboer wél doen: ‘Mijn droom komt uit’

Bijna alle jaren dat Jack Goense in zijn Oudelandse boomgaard appels stond te plukken, had hij één droom: appels hapklaar in een bakje. Die droom komt uit: 5 mei liggen de Zeeuwse appelpartjes in supermarkten door heel Nederland.