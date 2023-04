Boef (15) krijgt Wemeldinge massaal op de been: ‘Springen bij de sluis is een traditie die moet blijven’

Een paar honderd inwoners, van jong tot oud, sloten zich zondagmiddag bij de sluis aan bij de protestactie waarvoor de 15-jarige Boef de Vilder het initiatief had genomen. Hij heeft ook een petitie opgezet, die ondertussen al door meer dan 1100 mensen is ondertekend. ,,Ik begrijp het gewoon niet’', vertelde hij zondag. Er zijn helemaal geen redenen om het springen en zwemmen bij de sluis te verbieden. Ze zeggen dat het voor de veiligheid is, maar het is niet gevaarlijk. Ja, als je voor een boot springt misschien, maar dat heb ik nog nooit iemand zien doen.’’ Ook overlast wordt door de gemeente Kapelle als argument aangedragen om het de jeugd te verbieden nog langer vertier te hebben bij de sluis. Boef: ,,Er zijn twee of drie omwonenden die wel eens klagen. Maar bij de ondertekenaars van de petitie staan er zeker ook tien die ons steunen.’’