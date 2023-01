Café-restaurant De Caisson moet woonhuis naast zich accepteren

Eerder had de eigenaresse van De Caisson bij de gemeente Kapelle om handhaving gevraagd. Volgens haar mocht de voormalige bedrijfswoning van het tankstation en café-restaurant niet als woning worden gebruikt, omdat het de officiële bestemming ‘horeca’ heeft. De gemeente Kapelle verleende een vergunning om er toch mensen, in dit geval arbeidsmigranten, te laten wonen.

De Raad van State stelt in de definitieve uitspraak vast dat het beleid van Kapelle in principe in elke woning de huisvesting van maximaal vier arbeidsmigranten toestaat. Verder ziet de Raad de woning niet langer als een bedrijfswoning die direct is gekoppeld aan De Caisson. Immers, de woning wordt al sinds 1993 niet meer als bedrijfswoning voor de horeca gebruikt en is bovendien in 2003 kadastraal afgesplitst van De Caisson.