Constantijn Jansen op de Haar is een half jaar burgemeester van Kapelle; ‘Ik voel me er heel erg op mijn plek’

Goese ondernemer vecht al half jaar voor water en stroom: ‘Als je niet goed gebekt bent, ga je kopje onder’

Nog drie maanden, dan is het gloednieuwe pand van het snelgroeiende bedrijf JaCare in Goes klaar. Maar wat een mooie tijd zou moeten zijn, levert vooral frustratie op. ,,Ik ben al een half jaar aan het vechten voor de aanleg van water en elektriciteit”, zegt eigenaar Wim Jalink.