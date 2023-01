De knoop is doorgehakt: Shirin van Anrooij rijdt WK voor beloftes; ‘Ik wil geen stappen overslaan’

De vele volgers van het veldrijden - vooral die in Nederland en België - zijn al weken bezig met de vraag: wat gaat Van Anrooij doen? Zelf worstelde ze er ook mee. Vanwege haar leeftijd mag ze nog jaren in de U23-categorie fietsen, máár ze is dit winterseizoen al één van de besten bij de elites. Ze won zelfs al drie wereldbekerwedstrijden.

De Zeeuwse werd in 2020 al wereldkampioene bij de juniores. Aan het begin van dit seizoen had ze haar zinnen gezet op de regenboogtrui bij de beloftes en daar wijkt ze nu dus niet van af. Het mooie is dat het WK voor beloftes op zondag 5 februari is, precies op haar 21ste verjaardag is. Wat is nou fraaier dan een titel als cadeau?

,,Er komen nog veel jaren aan waarin ik voor een podiumplaats bij de elites kan strijden, terwijl ik in Hoogerheide mijn periode als U23 mooi wil afsluiten", zegt Van Anrooij in een verklaring. ,,Ik kies er voor om mijn carrière stap voor stap uit te bouwen en wil hierbij geen stappen overslaan. In 2020 in Dübendorf werd ik de allereerste wereldkampioen bij de junioren dames. In Hoogerheide ga ik nog een keer proberen alles te geven voor die mooie regenboogtrui. Ik blijf dus nog een jaartje U23, om vervolgens een plan te maken richting de komende jaren.”

De Zeeuwse geeft aan de voorbije weken veel te hebben gepraat met de mensen om haar heen. ,,Ik ben blij dat zowel mijn familie als mijn team deze beslissing ondersteunen.” Er was volgens haar ook geen foute keuze te maken. ,,Nu de knoop is doorgehakt, ligt mijn focus volledig op zondag 5 februari 2023.”

Huizenhoge favoriet

Van Anrooij is nu de huizenhoge favoriet voor de beloftetitel. Van Fem van Empel en Puck Pieterse, haar twee grote concurrenten, heeft ze in Hoogerheide immers geen ‘last’. Die stapten al over naar de elites en rijden dus op zaterdag 4 februari. De tegenstand zal nu voornamelijk komen van de Française Line Burquier, de Engelse Zoe Backstedt en de Luxemburgse Marie Schreiber.

Voor het WK rijdt Van Anrooij alleen nog in Hamme. Die wedstrijd is zaterdag. De World Cup van zondag in Besançon slaat ze over.