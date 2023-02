Drie minderjarige jongens aangehouden voor vernieling voertuig in 's-Heerenhoek

PORTRET | MET VIDEO Muzikant Wim Steenbak­ker werd gepest om zijn uiterlijk 'Ik probeer leerlingen duidelijk te maken dat verschil­len juist verrijkend zijn.’

Als hij niet was uitgeloot voor een studie geneeskunde, was dit portret misschien wel over de jonge huisarts Wim Steenbakker gegaan. Maar het lot was de inwoner van Wemeldinge tot drie keer toe ongunstig gezind. Daarom maakte hij van zijn passie zijn beroep. ‘Muziek is mijn leven.’