Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Kapelle vandaag

van de straat ‘Ik ben afgekeurd en heb dus alle tijd om naar Jezus te gaan’

Maria Anjos (57) en Ed Kluts (60) zijn zaterdagmiddag samen van Terneuzen naar Heinkenszand gekomen om zich in te zetten voor een zogenoemde ‘straatmissie'. Het komt erop neer dat ze mensen die over de braderie in Heinkenszand lopen - behalve de langste braderie van de provincie vandaag ook de warmste - uitnodigen om een kaarsje in de Sint-Blasiuskerk te branden, te bidden of gewoon eventjes te komen praten.