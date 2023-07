Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Kapelle vandaag

Vergouwe gaat op avontuur in de VS: ‘Profclubs in Nederland zijn al minder geïnteres­seerd als je uit Zeeland komt’

In Nederland was het niet weggelegd voor Loek Vergouwe om profvoetballer te worden. Na jaren bij JVOZ en een seizoen bij Alphense Boys gaat de Vlissinger nu op avontuur in Amerika, waar hij studie en sport gaat combineren. En wellicht zit een profloopbaan er alsnog in, gezien de contacten van zijn nieuwe school met het grote Atlanta United. ,,Ze hebben een directe samenwerking, zoals JVOZ die nu met Sparta en straks met Feyenoord heeft.’’