Hogere accijns op sigaretten treft meer dan duizend inwoners Kapelle

met video | DERDE DIVISIE Kloetinge ontluikt na vroege knak: ‘Het is fantas­tisch dat we zoveel kansen creëren’

Aanval is de beste verdediging. Promovendus Kloetinge voetbalde zaterdag tegen koploper Gemert negen kansen bij elkaar, maar toch bleef de eerste driepunter in de derde divisie uit. ,,Ik heb er wel vertrouwen in dat het uiteindelijk goed komt’’, zei de jonge nieuwkomer Zenya Deurloo, die ook schuldbewust was. ,,Ik heb het team benadeeld.’’