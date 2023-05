In Vlissingen, Goes of Terneuzen: deze man bezorgt jou straks je rijbewijs (of niet, helaas)

De voormalige medewerker van Coroos gooide een jaar geleden het roer om, toen hij een advertentie zag: ,,Ik dacht: rijexaminator! Dát wil ik worden!” Nee, er is nog nooit een kandidaat geweest die hem wou omkopen. Het gekste dat de Kapellenaar meegemaakt heeft is nog wel dat de man die hem in Amersfoort aannam, bij hem om de hoek bleek te wonen. Ook in Kapelle. Inderdaad, de wereld is klein, grijnst zijn dorpsgenoot, examenmanager Philip Stobbelaar. Stobbelaar is medeverantwoordelijk voor de selectie van aspirant-rijexaminators. En die selectie is zwaar: van de tienduizend sollicitanten komen er slechts een paar in aanmerking.