Jan en Riny zijn na 65 jaar nog steeds dol op elkaar

Traumaheli­kop­ter opgeroepen voor ernstig motoronge­luk in Kruiningen

Een 77-jarige motorbestuurder is donderdag ernstig gewond geraakt. De man reed tegen een verkeersbord aan en kwam daarna ten val op een rotonde in Kruiningen. De verwondingen van de man waren dusdanig ernstig, dat er een traumahelikopter is opgeroepen. De politie zoekt een getuige.