Kapelle werkt aan nieuwe huisstijl; Ezra van Putten wint tekenwedstrijd voor nieuw logo

Rescue Zeeland brengt oorlog Oekraïne dichtbij: Met Russische kogels doorzeefde ambulance komt naar Vlissingen

Rescue Zeeland laat op 9 augustus de verwoestende tol zien die de oorlog in Oekraïne eist van hulpverleners. Tijdens het hulpverleningsevenement in Vlissingen is een met kogels doorzeefde Oekraïense ambulance te zien.