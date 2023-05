Kapelse band Grote Geelstaart gaat als een komeet: ‘Wij willen een excentrieke show neerzetten’

Vrijdagavond won het jonge vijftal, tijdens het festival Klomppop in Ovezande, de bandwedstrijd Spectra. En dat krap een maand nadat ze in Bergen op Zoom al T-Strijd hadden gewonnen, een wedstrijd voor bandjes uit de regio die eigen muziek maken. ,,Dat doen we nog maar sinds afgelopen zomer’’, vertelt zanger/gitarist Luuk Bosma (19). Toen zijn we met een paar jongens op de slaapkamer gaan zitten en zijn we gewoon liedjes gaan schrijven. Eerst speelden we covers.’’