Moritz en zijn Zeeuwse Freedomkoor laten een tegengeluid horen: ‘In deze gekke wereld gaan ook veel dingen goed’

Het publiek kan meeblèren met hits als Love shine a light. Het eerste optreden van het projectkoor is vrijdag in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Of ze er klaar voor zijn? ,,Altijd ‘niet’ hè”, lacht dirigent Moritz Benschop (64) uit Middelburg. ,,Want dit kan nóg beter en dat loopt niet helemaal. Maar als je eenmaal op de planken staat, met publiek voor je neus, dan krijg je vleugels. Dan gaat het meestal supergoed.”