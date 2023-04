Nieuwe plaquettes voor Franse gesneuvelde militairen in Kapelle; ‘Zij hebben het allergrootste offer gegeven voor onze vrijheid: hun leven!’

De herdenkingsceremonie is een onderdeel van meerdere herdenkingen in Nederland, vertelt Andries Looijen van het Kapelse oorlogsmuseum Memorial 40-45 vanuit Drenthe. ,,In de nacht van 7 op 8 april 1945 zijn de Franse militairen geland in Drenthe. Er zijn daar toen in totaal 702 parachutisten gedropt als onderdeel van operatie Amherst, waarbij er 33 Franse militairen zijn gesneuveld. Acht van die 33 parachutisten liggen bij ons in Kapelle begraven.”