‘Sergio Ramosje’ uit Kapelle heeft haar plek in de eredivisie heroverd: ‘Zo wilde ik niet afsluiten’

Busje knalt door ongeval tegen paal, bestuurder aangehou­den

Een automobilist is vandaag aangehouden, nadat hij in botsing was gekomen met een andere auto op de kruising van de Oude Rijksweg en de Kanaalweg in Kruiningen, net voor de Vlakebrug. De bestuurder van de grijze auto reed na de botsing tegen een paal, en is aangehouden. Hij bleek onder invloed van alcohol.