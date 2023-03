Shirin van Anrooij wint eerste WorldTour-wedstrijd na solo van 24 kilometer

Van Anrooij begon haar seizoen pas woensdag in Nokere Koerse, waarin ze al sterk reed en veel werk voor haar ploeg opknapte. Zondag zou ze ook in dienst rijden van kopvrouw Elisa Balsamo, maar eindigde ze als winnares.

De Zeeuwse reed al de hele wedstrijd aanvallend. Op 24 kilometer van de meet ging ze er vandoor, om later als springplank te kunnen dienen voor Balsamo. Maar toen het in het peloton stilviel en ze een voorsprong van 30 seconden kreeg, was duidelijk dat ze voor de winst kon gaan.

Het gat slonk wel, maar toen ze eenmaal over de laatste beklimming was, wist Van Anrooij dat de buit binnen was. Na 139 kilometer kwam ze in haar eentje aan in Cittiglio, waar de groep favorieten 23 seconden later voor de tweede plek sprintte. Uitgerekend Balsamo won die spurt.

,,Ik kan het niet geloven", zei ze kort na haar zege voor de camera's van Eurosport. ,,Dit is altijd al één van mijn favoriete wedstrijden. Toen ik vertrok, had ik nooit gedacht dat ik weg zou blijven. Maar op de een op andere manier is het me gelukt om te winnen.”

Het beste resultaat van de Zeeuwse in een internationale wegkoers was haar zesde plaats in de Vuelta a Burgos Feminas van 2022. Wel won ze al veel eremetaal bij NK's, EK's en WK's, vooral in de jeugdcategorieën. En in het veld zegevierde ze al wel meermaals op het hoogste niveau, in wereldbekerwedstrijden.