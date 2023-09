mijn foto MIJN FOTO | Van oma Marie (92) tot Benjamin (10 maanden): vijf generaties Zeeuwen op een rij

Monique Krieger zet vandaag haar oma in het zonnetje. ,,De foto is gemaakt op het Marktveld in Kloetinge. Door omstandigheden konden we niet eerder met zijn allen tegelijk samen zijn, dus we hebben er een speciale dag van gemaakt om te vieren dat we met vijf generaties zijn.”