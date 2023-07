Stralend zonnig weer in Kapelle vandaag

De mossel is een medicijn (en vier andere feiten die je waarschijn­lijk nog niet kende)

In Yerseke is het nieuwe seizoen van de bodemcultuurmosselen feestelijk geopend. Rauw in de schelp, als burger, borrelhapje of traditioneel bereid: ze smaken weer prima. Maar ze zijn niet alleen maar lekker, weet schelpdieronderzoeker Marnix Poelman van Wageningen Marine Research te vertellen. Vijf feiten over het ‘zwarte goud’ die je nog niet wist.