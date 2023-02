Supporters houden van Shirins ‘eeuwige glimlach’

Robert Goedgezelschap uit Dendermonde: ‘Shirin laat nog zien dat ze ons niet vergeten is’

,,Mijn vrouw Godelieve en ik reden vier jaar lang van cross naar cross met de camper van Alpha Motorhomes, een Belgische opleidingsploeg. Lindy, de oudere zus van Shirin, was al een renster bij ons. Ik weet nog dat we op een woensdagmiddag aan het trainen waren in Berlare. Mariëtta, hun moeder, vroeg toen of Shirin ook een keer mee mocht doen. Ze was toen misschien nog maar dertien. Natuurlijk mocht ze meedoen. En wat ze toen liet zien, maakte grote indruk op me. Op het parkoers in Berlare ligt veel zand. Shirin kwam daar makkelijk doorheen. Ik zei: amai, dat kan ze goed. Nog steeds maakt ze daarmee in veldritten het verschil. Ik vind het leuk dat ik dat toen al gezien heb.”