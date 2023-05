Twee personen onwel in winkelcentrum Kapelle door te hoog CO2-gehalte

Meer dan de helft kantoor­ruim­te in Kapelle heeft een te laag energiela­bel

Sinds begin dit jaar moeten gebouwen minimaal een energielabel C hebben om als kantoor gebruikt te mogen worden. In Kapelle is dit bij maar liefst 63 procent van de kantoorruimte nog niet het geval. Dit is een flinke daling in vergelijking met vorig jaar, toen dit in deze gemeente voor 97 procent van de kantoorruimte het geval was. Dat blijkt uit cijfers die deze site opvroeg bij vastgoedadviesbedrijf CBRE.