Twintig Zeeuwse stranden en zestien jachthavens krijgen Blauwe Vlag

Eerste van drie informatie­avon­den over kerncentra­les: ‘Draagvlak? Wanneer wordt Zeeuwen iets gevraagd?’

Het mogelijk langer openhouden van de oude kerncentrale in Borssele en de komst van twee nieuwe houdt de gemoederen bezig. Daarom organiseert Den Haag drie ‘inloopavonden’ in de provincie. Woensdagavond was de eerste in Heinkenszand.