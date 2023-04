Van Liere trekt zich op laatste moment terug voor wereldbekerfinale

Sarah de Lange is hoogleraar op de UvA: ‘Ik voel me nog steeds een Zeeuws meisje’

Sarah de Lange (41) is politiek wetenschapper, gespecialiseerd in extremisme en populisme. Als onderzoeker en hoogleraar Politiek Pluralisme is ze werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam UvA). Ze is woonachtig in Weesp, vlak bij Amsterdam, maar woonde de eerste achttien jaar van haar leven in Middelburg. ,,Zeeland is een groot deel van mijn identiteit.”