Verse Visrock in Kapelle is meer dan een muziekfestival; 'We willen iets unieks neerzetten’

,,Begin dit jaar kwam het idee om een eigen festival op te starten”, legt Jeppe Rottier (20) uit. ,,We zijn sinds maart vorig jaar bezig met onze eigen band Grote Geelstaart en we merkten dat optredens krijgen best heel lastig is. Terwijl optreden juist het leukste is wat er is. We doen wel aan allerlei competities mee zoals Spectra, T-strijd en Podium Z, maar gewoon optreden is lastig. Zo zijn we op Verse Visrock gekomen.” Okee, dat is duidelijk. Maar Grote Geelstaart en Verse Visrock dan? Hoe zit dat met die namen?