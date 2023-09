Zeeuwse amazones lopen EK-medaille mis

MET VIDEO Leg nooit een flesje drinken of je rugzak op de hoeden­plank, want voor je het weet is het een levensge­vaar­lijk projectiel

Draag jij altijd een veiligheidsgordel? Ook achterin? Leest je vader of moeder weleens appjes achter het stuur? En hoe lang is hij of zij dan afgeleid? O, drie seconden maar... Weet je wat er in drie seconden kan gebeuren?