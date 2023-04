Zuid-Beveland gaat op de schop om waterstofbuizen aan te leggen

In 2030 zou er een landelijk waterstofnetwerk moeten zijn. Dat is nodig om de overstap naar schone energie te kunnen maken en de uitstoot van CO2 terug te brengen. Vooral de zware industrie zorgt nu voor veel broeikasgas. Dat kan fors worden beperkt door over te schakelen op groene waterstof als grondstof en brandstof, in plaats van aardgas. In Vlissingen-Oost wil het Deense energiebedrijf Ørsted een waterstoffabriek bouwen. Daarnaast zal waterstof worden geïmporteerd en per schip worden aangevoerd.