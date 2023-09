Aantal drugsdelicten in Katwijk neemt fors toe

column Ik hoor u denken: bestaat dat, iets menselijks, op het Binnenhof? Toegegeven: ik schrok er zelf ook van

Terwijl u deze zomer tijdens uw vakantie zat te vloeken op het slechte weer, waren anderen druk aan het werk. Zo was er een groepje wetenschappers dat diep heeft gegraven in de meest grondwettelijke plek die er is: de bodem van het Binnenhof. Het centrum van de macht. Toegegeven, nu even niet, maar al honderden jaren daarvoor wel.