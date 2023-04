Afgelopen vijf jaar meer meldingen van winkeldiefstal in Katwijk

Bloemen voor Vaticaan­stad gezegend in Keukenhof

In de Keukenhof in Lisse (Zuid-Holland) worden 10.000 bloemen gezegend voor paaszondag. Paus Franciscus wordt tijdens het uitspreken van de traditionele zegen Urbi et Orbi vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek weer omringd door Nederlandse bloemen. De bisschop van Rotterdam Hans van den Hende zal de bloemen zegenen, waarna ze donderdag vanuit Nederland richting Vaticaanstad vertrekken.